Росприроднадзор: угрозу экологии Севморпути несут затопленные объекты и сброс воды судами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Затопленные в арктических морях объекты и сброс судами балластовых вод являются главными угрозами природе в районе Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Балтийско-арктического морского управления Росприроднадзора Юрий Яковлев, комментируя информацию о планах круглогодичной навигации по СМП.

"Опасения главные по экологии две - сброс воды судами и накопленный экологический ущерб", - сказал он.

О затопленных в Арктике объектах многократно заявляли экологи. Речь идет о судах и подводных лодках. Что касается сброса балластовых вод судами, то этот вопрос Яковлев назвал более актуальным, чем загрязнение от использования топлива. "Если судно взяло балластовую воду в Индийском океане, а вылило в Арктике - это, несомненно, наносит ущерб", - отметил он.

Ранее о планах перехода на круглогодичную навигацию по СМП заявлял Росатом. По данным госкорпорации, объем перевозок вырастет до 18 млн тонн в 2018 году и до 30 млн тонн в 2019 году.

Помимо поднятия затопленных объектов, важной задачей Яковлев назвал создание комплексной системы мониторинга и контроля. "Ее необходимо организовать для предотвращения ЧП", - сказал он, отметив, что необходимость развития СМП сомнений не вызывает.

Севморпуть

СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Протяженность Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (для сравнения - через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км).

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.