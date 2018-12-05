Памятник и сквер в честь воинов ВОВ появится в адыгейской станице Ханская

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и сквер на месте гибели советских летчиков появятся в 2019 году в адыгейской станице Ханская. Об этом сообщил в среду глава республики Мурат Кумпилов в рамках встречи с Героем России Эдуардом Цеевым.

"Планируется установить памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и создать сквер на месте гибели советских летчиков в станице Ханской", - сказал он, напомнив, что инициатором создания мемориала стал именно Цеев. Данный проект, как подчеркнул глава республики, получил поддержку региональных властей, и первый этап его реализации намечен на будущий год.

Обращаясь к гостю в преддверии Дня героев Отечества, Кумпилов напомнил, что Цеев является примером для подрастающего поколения. "Не только звание Героя России, но и ваши высокие личностные качества, неравнодушие к судьбе республики и каждодневный труд на благо ее жителей вызывают глубокое уважение", - сказал глава республики.

В свою очередь герой России рассказал о проводимой работе по патриотическому воспитанию: встречи с молодежью и школьниками, участие в поисковой деятельности, розыск родственников погибших воинов.

В пресс-службе главы Адыгеи ТАСС сообщили, что гвардии майор Эдуард Цеев получил звезду Героя России за участие 1999 году в операции по штурму высоты "Ослиное ухо" в Ботлихском районе Дагестана. В ходе продолжительного боя с силами незаконных бандформирований, он обеспечил отход своих бойцов и вынес тело убитого командира Сергея Костина из-под обстрела. Наступление боевиков было сорвано.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента РФ командир парашютно- десантного батальона гвардии майор Сергей Костин (посмертно) и заместитель командира гвардии майор Эдуард Цеев удостоены звания Героя России.