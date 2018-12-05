СУЭК стала лидером корпоративной благотворительности России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала победителем проекта "Лидеры корпоративной благотворительности", говорится в сообщении компании.

Также СУЭК стала победителем в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях" и в номинации Агентства социальной информации "Информационная открытость благотворительной деятельности", отмечается в сообщении.

"Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, кто дает жизнь нашим социальным программам и проектам - а их более полутора сотен в год. Это руководство СУЭК, которое всячески поддерживает нашу работу и считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии развития компании, наши сотрудники в регионах, которые не просто активно участвуют в социальных проектах, но часто являются их инициаторами и движущей силой", - прокомментировал награждение заместитель генерального директора компании Сергей Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба.

Помимо СУЭК, лидерами корпоративной благотворительности стали АФК "Система", также занявшая первое место, "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.", занявшая второе место, и "Ростелеком", занявший третье место.

"Лидеры корпоративной благотворительности" - совместный проект ассоциации "Форум Доноров", международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты "Ведомости", направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Цель проекта - выявить лучшие благотворительные программы компаний и распространить информацию о них для привлечения внимания общества, бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России.