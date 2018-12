"Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года

Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.

Если в общероссийском топе-10 треков русских и зарубежных исполнителей поровну, то в сумме всех номинаций пользователи отдают предпочтение русским исполнителям. "Возможно, это подтверждает тренд на русскую музыку, которая сейчас на подъеме. В прошлом году в итогах преобладали иностранные треки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общероссийский топ-10 треков возглавили Dynoro и Gigi D'Agostino с композицией "In My Mind", певица MARUV с песней "Boosin Drunk Groove" и исполнитель Matrang с треком "Медуза". В десятку также вошли композиции "Медина" Jah Khalib, "SuperSTAR" LOBODA, "Каждый раз" Монеточки, "Flames" Sia и David Guetta, "Solo" Clean Bandit и Demi Lovato, "One Kiss" Calvin Harris и Dua Lipa и "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова.