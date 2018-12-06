"Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года

Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.
Если в общероссийском топе-10 треков русских и зарубежных исполнителей поровну, то в сумме всех номинаций пользователи отдают предпочтение русским исполнителям. "Возможно, это подтверждает тренд на русскую музыку, которая сейчас на подъеме. В прошлом году в итогах преобладали иностранные треки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Общероссийский топ-10 треков возглавили Dynoro и Gigi D'Agostino с композицией "In My Mind", певица MARUV с песней "Boosin Drunk Groove" и исполнитель Matrang с треком "Медуза". В десятку также вошли композиции "Медина" Jah Khalib, "SuperSTAR" LOBODA, "Каждый раз" Монеточки, "Flames" Sia и David Guetta, "Solo" Clean Bandit и Demi Lovato, "One Kiss" Calvin Harris и Dua Lipa и "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова.
Среди отечественных групп лидерами оказались Би-2, а среди певиц, как и год назад, - LOBODA. Трек певицы Монеточки "Каждый раз" попал в оба топа, альбом "Раскраски для взрослых" стал лучшим поп-альбомом года.
В русский топ-10 треков попали композиции "Медуза" Matrang, "Медина" Jah Khalib, "SuperSTAR" LOBODA, "Каждый раз" Монеточки, "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, "Не модные" Елены Темниковой, "Под фонарем" RASA, "Миллион алых роз" Егора Крида, "Нимфоманка" Монеточки и "Пустите меня на танцпол" HammAli & Navai.
Отмечается, что "Цвет настроения синий" попал в оба топа, а совместный трек с Егором Кридом "Цвет настроения черный" добавил еще одну награду - главный трек осени. Сам Егор Крид стал российским исполнителем года.
Пальма первенства при абсолютном подсчете все же досталась иностранной команде - американской инди-группе Imagine Dragons. "Их сингл Natural - рок-сингл года, однако в общероссийский топ по трекам они не попали", - заметили в "Яндекс.Музыка", добавив, что любители рэпа в этом году больше всего слушали Элджея.
При подсчете учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2018 году, и об их прослушиваниях на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2018 года.