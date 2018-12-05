Власти Ингушетии отметили, что муфтият не учел мнение мусульман региона в совете алимов

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Интересы представителей различных вирдов (течений) мусульман Ингушетии не были учтены при формировании нового состава совета алимов. Такое мнение высказал ТАСС помощник-советник главы Ингушетии по вопросам религии Магомед Дзауров, пояснив, что в совет вошли 15 религиозных деятелей региона, все они представляют только один вирд.

В республике проживают представители четырех вирдов, которые должны избрать совет алимов - исламских богословов - путем голосования на съезде мусульман. Организацией съезда мусульман занимается муфтият, с которым у главы республики Юнус-Бека Евкурова в последние годы продолжается конфликт.

"Делегатами съезда стали представители только одной общины, как и членами переизбранного состава совета алимов. Это напрямую противоречит главной цели работы муфтията, а именно объединение всех мусульман Республики Ингушетия на основе консолидации общества для возрождения духовных ценностей ислама. Мне поступают жалобы от представителей других течений, они возмущены таким раскладом и считают этот съезд и новый совет незаконными", - сказал Дзауров.

Он подчеркнул, что проведенный съезд "стал очередной площадкой для политических интриг нынешнего муфтията". "Данный съезд, как и его итоги, нелегитимны, поскольку не учитывают мнения и интересы всех мусульман республики", - считает советник.

О ситуации с муфтиятом в Ингушетии

Четвертого июня 2015 года в селении Насыр-Корт Назрановского района республики муфтий региона Иса Хамхоев пытался назначить вместо поддерживаемого большой частью молодежи имама местной мечети Хамзата Чумакова другого, что вызвало возмущение прихожан.

В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият будет ликвидирован. Надзорные органы начали процедуру ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии (муфтият) как общественной организации, не выполняющей обязанности, отмечал Евкуров.