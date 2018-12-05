В Госдуме обсудят, как обязать работодателей следить за здоровьем сотрудников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты, представители профильных ведомств и эксперты обсудят в четверг на круглом столе в Госдуме, как обязать работодателей следить за здоровьем своих сотрудников. Дискуссия состоится по инициативе члена думского комитета по охране здоровья, академика РАН Николая Герасименко (фракция "Единая Россия").

В частности, темой мероприятия станет "законодательное обеспечение ответственности граждан за свое здоровье, мотивации страховых медицинских организаций и работодателей к сохранению здоровья граждан и работников в РФ". К обсуждению приглашены представители Минздрава и Минтруда России, работодатели и представители страховых компаний, Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Как рассказал Герасименко ТАСС, планируется обсудить "вопросы, связанные с законодательством: как прописать ответственность работодателя за стимулирование работников, которые ведут здоровый образ жизни". "Затем они будут включать эти вопросы в договоры с сотрудниками и стимулировать их различными бонусами", - добавил парламентарий и напомнил, что сейчас таких норм в законодательстве нет. "К сожалению, у нас работодатели все соки выжимают из сотрудника, а потом он становится не нужен. Им главное, чтобы была прибыль, а больше их ничего не интересует", - считает он.

В систему мотивации необходимо вовлечь и страховые компании, полагает Герасименко. "Если человек ведет здоровый образ жизни, они могли бы делать них страховку дешевле, а если он сам провоцирует различные заболевания, то страховка может быть дороже", - пояснил он.

По его мнению, меры мотивации гражданина к ведению здорового образа жизни через работодателей и страховые медицинские компании наиболее актуальны сейчас, когда по статистике в России очень высокая заболеваемость и смертность трудоспособного населения - в несколько раз выше, чем в Европе. "В настоящее время россияне ведут нездоровый образ жизни - избыточное потребление алкоголя, сохраняется высокое потребление табака, неправильное питание, ведущее к ожирению и малоподвижный образ жизни", - констатировал политик.

По итогам круглого стола будут готовиться соответствующие поправки в несколько законов, подтвердил депутат.