Развитие политической науки станет ключевой темой конгресса политологов в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Итоги трехлетнего развития политической науки и ее перспективы на следующие шесть лет обсудят эксперты на VIII Всероссийском конгрессе политологов, который открывается в четверг в Москве.

"Российская ассоциация политической науки (РАПН) при участии МГИМО МИД России и Финансового университета при правительств РФ проводит 6-8 декабря VIII Всероссийский конгресс политологов "Политика развития, государство и мировой порядок", - сообщили ТАСС организаторы форума. Конгресс подведет итог трехлетнему периоду развития политической науки и рассмотрит "стратегию прорыва в политике, экономике, образовании, намеченную президентом и правительством РФ на ближайшие шесть лет".

В работе конгресса примут участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Испании, Италия, Швеция, Польши и Украины, подчеркнули в пресс-службе оргкомитета.

"В программе конгресса - более 110 заседаний, включающих работу панелей, секций, круглых столов, заседаний исследовательских комитетов РАПН. Ключевая идея конгресса связана с развитием государства и мирового порядка", - отметили в оргкомитете.

Значение конгресса

"Проведение конгресса поспособствует выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учеными разных стран и консолидации профессионального сообщества. Для нас проведение такого масштабного мероприятия является особенно значимым и символичным: в этом году политологической кафедре Финансового университета исполняется 30 лет, а у самого университета крупный юбилей - столетие", - рассказал ТАСС руководитель Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев

Президент РАПН Оксана Гаман-Голутвина отметила, что на подобных конгрессах обсуждаются наиболее острые из актуальных политических процессов. "Что касается тем конгресса, то палитра чрезвычайно многообразна и богата", - подчеркнула она.

В частности, участники обсудят вопросы политической философии и методологии политической науки, а также такие прикладные направления, как технологии современных коммуникаций, эволюция политического языка и взаимодействие общества и государства, отметила она.

Гаман-Голутвина подчеркнула, что РАПН на таких конгрессах "стремится в рамках своего сообщества объединять и тех, кто работает в русле академической науки, и тех, кто трудится в рамках прикладных направлений".