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Детский омбудсмен в Приамурье не получала жалоб из детских домов-интернатов

Наталья Третьякова отметила, что сейчас во всех учреждениях региона проводятся проверки

ТАСС, 6 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова в этом году не получала обращений с жалобами из детских домов-интернатов региона. Об этом в четверг она сообщила ТАСС.

В понедельник на пленарном заседании Общественной палаты России уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, где у воспитанников, в частности, зафиксированы травмы. Также, по словам детского омбудсмена, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав" воспитанников в детских домах. Позднее в эфире телеканала "Россия-24" Кузнецова также заявила об абсолютном бездействии органов опеки и попечительства в отношении детей-сирот в Амурской области.

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Третьякова информировала о том, что "во всех учреждениях региона размещены контакты детских омбудсменов России и региона, их полномочий, созданы условия для обращения граждан". "Но в этом году подобные обращения из учреждений круглосуточного пребывания детей к нам не поступали", - сказала она, добавив, что сейчас во всех учреждениях организованы проверки.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки проверить информацию о нарушениях в детских домах-интернатах. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, Орлов распорядился создать рабочие группы по проверке деятельности учреждений и взял их работу под личный контроль. "Все выводы будут сделаны по итогам этой работы", - добавили в пресс-службе.

Правительство Амурской области пока не получило официального заключения аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о нарушениях, выявленных в детских домах-интернатах региона. Не поступало оно и в аппарат детского омбудсмена в регионе. "Как только появятся официальные документы, каждый факт будет тщательно изучен, приняты необходимые меры", - заключили в пресс-службе губернатора.

Проверку информации о нарушениях в детских домах-интернатах Приамурья также проводят региональное следственное управление СК РФ и прокуратура области. По их итогам будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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