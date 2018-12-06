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Более 100 млн рублей выделено муниципалитетам Приморья на очистку русел рек

Такие меры приняли для предотвращения паводковых ситуаций в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморского края получат 110 млн рублей из бюджета региона на проведение очистки русел рек для предотвращения весенних паводков. Об этом сообщил в четверг во время предвыборных дебатов на канале "Россия 1" в Приморском крае кандидат в губернаторы Приморья, врио губернатора региона Олег Кожемяко.

В четверг состоялись вторые публичные дебаты кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого пройдут 16 декабря. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных теле- и радиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. В дебатах приняли участие все пять кандидатов в губернаторы, основной их темой стало социально-экономическое развитие территорий региона.

"В бюджете [края] сегодня 110 млн рублей на то, чтобы главами муниципальных образований, пострадавших от наводнения, сегодня принимались решения по очистке русел рек, чтобы избежать весенних паводковых вод и последствий, которые они могут принести", - сообщил Кожемяко.

По его словам, Министерство природных ресурсов уже выделило краю 3,7 млрд рублей на строительство защитных сооружений от наводнений. "Это в Уссурийске, в Лесозаводске, Рощино, в Октябрьском районе. 13 муниципальных образований, 16 защитных сооружений. С 2019 года, после окончания проектирования, эта работа начнется", - подчеркнул Кожемяко.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. В качестве кандидатов в них примут участие Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

Теги
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