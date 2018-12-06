Тверское УФАС проверяет информацию о повышении цен на приставки для приема цифрового ТВ

Чтобы все могли улыбаться. Врач, который загадал на Новый год желание стать хирургом

Новосибирский хирург Михаил Колыбелкин любит свою работу настолько, что несколько лет проводил отпуска в благотворительных поездках, чтобы бесплатно оперировать детей с тяжелыми лицевыми патологиями

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