Тверское УФАС проверяет информацию о повышении цен на приставки для приема цифрового ТВ

ТАСС, 6 декабря. Тверское управление Антимонопольной службы России (УФАС) проверяет информацию, поступившую от жителей Тверской области, о резком повышении стоимости приставок для приема цифрового телесигнала. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ведомства.
Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября в регионе запустили второй мультиплекс, а 3 декабря отключили аналоговое вещание. В области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым ТВ. Современные телевизоры рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключить их к антенне дециметрового диапазона, а для телевизоров старого образца требуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
"Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным органам осуществлять мониторинг розничных цен на специальные цифровые приставки с тюнером, позволяющие поддерживать европейский стандарт эфирного цифрового телевидения DVB-T2. Мониторинг не предполагает проверок или рейдов. В тверское УФАС России поступило первое обращение о ценах на приставки в одном из магазинов сети "Связной", которое проверяется", - сказали в пресс-службе.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что Тверское УФАС игнорирует поручение правительства РФ, не проводя проверок во время перехода области на цифровое ТВ.
"Данная информация является ничем иным, как дезинформацией. Учитывая значимость вопроса, Тверское УФАС России предлагает жителям Тверской области направлять информацию, связанную с ростом цен на приставки, либо их отсутствием в розничной реализации, указывая адрес конкретного магазина. Вся полученная информация будет надлежащим образом проанализирована", - уточнили в тверском УФАС.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области, для обращений жителей в связи с переходом на цифровое телевещание работает круглосуточная горячая линия, где принимают заявки на помощь от волонтеров и жалобы.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене лично проследить за наличием телевидения в каждом доме, а также контролировать доступность стоимости оборудования для жителей области. Правительство Тверской области приняло решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже получили около 200 жителей. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей.