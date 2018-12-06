Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи подали в суд иски на 2 млрд рублей

ТАСС, 6 декабря. Родственники погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года заявили в Мещанский суд Москвы иски в связи с недоплаченной страховой выплатой на общую сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий их интересы.
"Родственники погибших сегодня обратились в Мещанский суд Москвы в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Предварительная сумма иска составляет 2 167 514 928 рублей", - сказал защитник.
По его словам, иск подан против страховой компании "Согаз", перестраховщика MS Amlin (Лондон) и государственной авиакомпании "223 лётный отряд" Министерства обороны РФ, состоящей в гражданском реестре. "В качестве третьих лиц привлекаются Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики", - уточнил Трунов.
Юрист отметил, что за вред, причиненный пассажирам судна, страховщик выплатил истцам по 2 025 млн рублей и 23 тыс. рублей за утрату багажа "вместо положенных 250 тысяч специальных прав заимствования" (СПЗ). "Таким образом, по мнению истцов, была совершена противоправная несправедливость в отношении вдов, сирот и престарелых родителей погибших", - сказал он.
По словам Трунова, "Сирийская Арабская Республика является членом ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Все без исключения эксплуатанты воздушных судов обязаны осуществлять страхование, где минимальная сумма ответственности перед пассажиром 250 тысяч СПЗ, что равняется около 23 млн рублей", - отметил Трунов.
Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.
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