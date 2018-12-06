Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи подали в суд иски на 2 млрд рублей

Минтруд выделит средства на обучение россиян цифровым технологиям

Глава ведомства Максим Топилин отметил, что Пенсионный фонд обучает пенсионеров компьютерной грамотности, чтобы они могли пользоваться сервисами через портал гослуслуг

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