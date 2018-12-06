Путин вручит в Кремле премии РГО и будет участвовать в приеме в честь Дня Героев Отечества

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России и председатель Попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин вручит премию РГО в одной из номинаций на торжественной церемонии, которая состоится в Кремле в пятницу, 7 декабря. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, в рамках мероприятия также пройдет награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

В этот же день глава государства примет участие в ставшем традиционным ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества. "На прием приглашены около 250 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия", - сообщает пресс-служба Кремля.

Премия Русского географического общества - престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко- культурного наследия России. Учреждена в 2014 году и проводится раз в два года.