Отец Бутиной сообщил, что деньги на оплату ее адвокатов закончились

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Защитники Марии Бутиной с момента ареста россиянки в США в июле работают на энтузиазме, получая символическую оплату. Есть опасения, что адвокаты могут прекратить работу, и девушка останется без защиты: средств оплачивать услуги защитников больше нет, сообщил ТАСС отец девушки Валерий Бутин.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"[Необходимы] миллионы рублей. Помощь от фонда, созданного в поддержку Марии, была, но она несоизмерима с тем, что предстоит. <…> Адвокаты работают на энтузиазме благодаря своей порядочности: они понимают, что дело несправедливое, с точки зрения юридической - это перспектива для них, они могут выиграть дело. Они работают бесплатно сейчас, но они - наемные люди, до какого срока им позволит их работодатель работать бесплатно - непонятно", - сказал Бутин.

По его словам, незначительные суммы адвокатам в качестве оплаты поступали, но этого недостаточно. Отец девушки подчеркнул, что если защитники, которые сейчас работают по делу Марии, закончат работу, то это может грозить серьезным сроком.

"Остаться без защиты сейчас - грозит сроком, может быть до 15 лет. Сроки, чтобы найти деньги, давно уже прошли", - сказал Бутин.

Он также рассказал, что ему пришло письмо из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой к бизнесу оказать поддержку девушке. С этим документом Валерий Бутин намерен обратиться к предпринимателям с просьбой о содействии. На сегодня Мария остается в одиночной камере - информации о том, когда такой режим содержания прекратится, нет.