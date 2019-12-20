Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

В новогоднюю ночь в России из-за фейерверков страдают десятки человек. Как правило, это происходит из-за выбора некачественной пиротехники или нарушения правил ее использования. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке салюта и чего не стоит делать при его запуске, чтобы избежать несчастных случаев.
Где покупать?
Приобретать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи.
Имейте в виде, что запрещено продавать пиротехнику в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.
Не рекомендуется покупать пиротехнику с рук.
На что обратить внимание при покупке?
- единый знак обращения на рынке Европейского экономического союза — ЕАС;
- предупреждение об опасности;
- адрес изготовителя (поставщика и/или импортера);
- дата окончания срока годности;
- класс опасности и размер опасной зоны;
- ограничения в использовании;
- требования по безопасному хранению и утилизации;
- инструкция по применению.
Как хранить?
Помещение, где находится пиротехника, должно быть сухим и отапливаемым, а также недоступным для детей.
Отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на батареях и с помощью нагревательных приборов, например фенов.
Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию.
Как использовать?
- в помещениях, кроме бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек;
- на крышах и балконах;
- во время массовых мероприятий;
- на объектах культурного наследия.