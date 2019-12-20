{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

© Евгений Курсков/ТАСС

В новогоднюю ночь в России из-за фейерверков страдают десятки человек. Как правило, это происходит из-за выбора некачественной пиротехники или нарушения правил ее использования. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке салюта и чего не стоит делать при его запуске, чтобы избежать несчастных случаев.

Где покупать?

?

Приобретать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи.

Имейте в виде, что запрещено продавать пиротехнику в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.

Не рекомендуется покупать пиротехнику с рук.

На что обратить внимание при покупке?

?
На внешний вид изделия. Если коробка помята или из нее высыпается содержимое, фейерверк брать не стоит. На упаковке всех пиротехнических изделий должны быть указаны: 
  • единый знак обращения на рынке Европейского экономического союза — ЕАС;
  • предупреждение об опасности;
  • адрес изготовителя (поставщика и/или импортера);
  • дата окончания срока годности;
  • класс опасности и размер опасной зоны;
  • ограничения в использовании;
  • требования по безопасному хранению и утилизации;
  • инструкция по применению.
Вся информация должна быть изложена на русском языке, предупредительные надписи выделяются словом "внимание".

Как хранить?

?

Помещение, где находится пиротехника, должно быть сухим и отапливаемым, а также недоступным для детей. 

Отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на батареях и с помощью нагревательных приборов, например фенов. 

Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию.  

 

Как использовать?

?
При выборе места для использования нужно строго следовать инструкции к конкретному виду пиротехники. В ней должен быть указан радиус опасной зоны. Так, для запуска изделий III класса он составляет около 30 м, для II класса — 5 м и для I — 0,5 м. Запускать фейерверки можно с 07:00 до 23:00, исключение — Новый год и Рождество, в эти дни временных ограничений нет.  Пиротехнику запрещается запускать:
  • в помещениях, кроме бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек;
  • на крышах и балконах;
  • во время массовых мероприятий;
  • на объектах культурного наследия.
Никогда не используйте фейерверк с истекшим сроком годности, не курите вблизи и не бросайте его на землю. При запуске не держите салют в руках, не наклоняйтесь над фитилем во время поджога и не зажигайте повторно, если он потух. 

 

Теги
Новый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
В Амурской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем для госслужащих
Рабочий день перенесли на 28 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС