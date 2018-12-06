Иордания признала дипломы Севастопольского госуниверситета

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) получил официальное письмо, подтверждающее, что его дипломы признаны в Иордании, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"СевГУ включен в список признанных иностранных высших учебных заведений для всех научных степеней по очному обучению в Королевстве Иордания. Об этом говорится в письме посольства Иордании на имя ректора СевГУ Владимира Нечаева. Решение вынесено комиссией по признанию иностранных высших учебных заведений Министерства высшего образования и науки королевства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это позволяет севастопольскому вузу приглашать студентов из Иордании и создавать совместные образовательные программы с вузами этой страны, начать академический обмен преподавателями и студентами. Любой выпускник СевГУ сможет работать или продолжить обучение в Иордании, так как у него будет официально признанный этим государством диплом.

Отмечается, что признание дипломов СевГУ стало возможно благодаря визиту ректора вуза в Иорданию весной 2018 года. Тогда Нечаев встретился с министром высшего образования и науки и министром культуры королевства, обсудив возможное сотрудничество.

Как пояснил ТАСС директор Института общественных наук и международных отношений Иван Чихарев, СевГУ совместно с иорданскими вузами и научными организациями может реализовать проекты в сфере энергетики, ядерной энергетики, IT-технологий и цифровой экономики. "Но техническими отраслями перспективы не исчерпываются. Например, есть интересные возможности в плане археологии: в Иордании, как и в Севастополе, есть памятники античного периода и Средневековья, в Иордании эти памятники высокой сохранности. Мы приглашали иорданских студентов на нашу кругосветку (молодежная научно-исследовательская экспедиция на Крымском полуострове), и планируем это сотрудничество продолжить", - уточнил он.

Севастопольский госуниверситет был образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым вошел в состав РФ. Сейчас в составе вуза 11 институтов, обучение ведется по 126 образовательным программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.