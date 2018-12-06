{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова просит Мосгорсуд пересмотреть дело правозащитника Льва Пономарева

Омбудсмен считает ранее вынесенное решение Тверского суда "несоразмерным и не учитывающим все обстоятельств дела"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Мосгорсуд с просьбой о пересмотре решения Тверского суда Москвы, приговорившего правозащитника Льва Пономарева к 25 суткам административного ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека обратилась в Мосгорсуд с просьбой о пересмотре дела Льва Пономарева. В документе [письме уполномоченного] говорится, в частности, что уполномоченный считает ранее вынесенное решение Тверского суда "несоразмерным и не учитывающим все обстоятельств дела", - сказал собеседник агентства.

Ранее Москалькова сообщила, что обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность решения об административном аресте правозащитника.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал Пономарева виновным в организации несанкционированной акции "За наших и ваших детей", прошедшей 28 октября на Лубянской площади, и назначил ему 25 суток административного ареста. Решение суда было обжаловано.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
В Госдуме предложили ввести ответственность СМИ за рекламу вредной еды
По мнению депутата от ЛДПР Сергея Натарова, это поможет воспитать в гражданах приверженность здоровому образу жизни
Читать полностью