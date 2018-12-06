Москалькова просит Мосгорсуд пересмотреть дело правозащитника Льва Пономарева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Мосгорсуд с просьбой о пересмотре решения Тверского суда Москвы, приговорившего правозащитника Льва Пономарева к 25 суткам административного ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека обратилась в Мосгорсуд с просьбой о пересмотре дела Льва Пономарева. В документе [письме уполномоченного] говорится, в частности, что уполномоченный считает ранее вынесенное решение Тверского суда "несоразмерным и не учитывающим все обстоятельств дела", - сказал собеседник агентства.
Ранее Москалькова сообщила, что обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность решения об административном аресте правозащитника.
Тверской суд Москвы 5 декабря признал Пономарева виновным в организации несанкционированной акции "За наших и ваших детей", прошедшей 28 октября на Лубянской площади, и назначил ему 25 суток административного ареста. Решение суда было обжаловано.