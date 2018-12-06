В Калининградской области страдающих потерей памяти людей снабдят спецзначком с QR-кодом

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Социальный проект оперативной помощи людям, страдающим потерей памяти, реализуют в Калининградской области. Таких граждан оснастят специальным значком быстрого отклика с QR-кодом, который содержит необходимую информацию о его владельце, сообщила пресс-служба региональной общественной палаты на официальном сайте.
"В рамках социального проекта "Помогите мне вернуться домой" предлагаем снабдить людей, находящихся в зоне риска, специальным значком, который легко крепится к одежде, головному убору, сумке, или его можно носить как кулон. На значок будет нанесен QR-код с информацией о его носителе, указано имя и контактный телефон близких или соцучреждения, по которому необходимо связаться в экстренном случае", - рассказал руководитель проекта - президент фонда "Виктория" Олег Матукевич, слова которого приводятся в сообщении.
Таким образом, отмечает Матукевич, "проект "Помогите мне вернуться домой" предлагает решение, с помощью которого можно идентифицировать людей, страдающих деменцией, внезапной потерей памяти, и помочь им вернуться домой, если они потерялись". Любой прохожий сможет помочь такому человеку, считав информацию с помощью мобильного телефона и сообщив близким о месте нахождения.
В Калининграде в рамках проекта планируется на первом этапе распространить 1 тыс. значков с QR-кодом. По данным министра социальной политики области Анжелики Майстер, принявшей участие в презентации проекта, в регионе сегодня проживает более 200 тыс. человек пенсионного возраста, которые находятся в зоне риска. Министерство, отметила она, готово оказать содействие в реализации проекта. Готовы подключиться и калининградские волонтеры, которые займутся информированием людей о проекте, возможностях и условиях участия в нем.
Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.