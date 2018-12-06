Петербург примет основные торжества к 800-летию со дня рождения Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург станет центром празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет проходить в 2021 году. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя администрации губернатора города на Неве Александра Говорунова.
"800 лет со дня рождения небесного покровителя Петербурга будет отмечаться в 2021 году, и основные торжества пройдут в нашем городе", - говорится в сообщении Смольного, опубликованном по итогам прошедшего в четверг заседания организационного комитета по подготовке к празднованию юбилейной даты.
Отмечается, что на заседании с участием Говорунова и епископа Кронштадтского Назария было одобрено несколько инициатив для включения в общегородской план празднования. Так, на одной из городских площадок планируется организовать выставку икон Александра Невского из фондов музеев и Санкт-Петербургской епархии. "Есть намерение издать книгу и сформировать передвижную фотовыставку, посвященную храмам, которые носят имя святого благоверного князя", - сказано в сообщении. Вместе с тем, оргкомитет поддержал идею выпустить юбилейную почтовую марку и учредить юбилейную медаль Александра Невского.
Также предполагается проведение ряда мероприятий для популяризации деятельности людей, удостоенных ордена Александра Невского. К юбилею приурочат и историко-патриотическую байдарочною регату с участием подростков и молодежи. Кроме того, Фонд Александра Невского планирует создать короткометражный фильм о князе и передать его в российские школы.
Александр Невский
Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат.
Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители, сумевшие в своем государственном служении остаться верными Христу. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.