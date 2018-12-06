Митрополит Варсонофий освятит Екатерининский придел Исаакиевского собора в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит в пятницу освящение придела святой Екатерины Исаакиевского собора, расположенного в южной части храма. Об этом в преддверии события сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.
"В день памяти великомученицы Екатерины, 7 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит божественную литургию в Екатерининском приделе Исаакиевского собора", - говорится в сообщении. Богослужение начнется в 8:45 мск.
В Екатерининском приделе пройдет освящение алтаря - "впервые после всех революций и закрытия собора как храма", отметили ранее в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. После освящения там будут периодически проводиться богослужения. До этого постоянные службы совершались по будням в приделе Александра Невского в северной части собора, а по большим церковным праздникам и в воскресные дни - в центральном приделе.
Как ранее рассказал ТАСС директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, все приделы собора останутся по-прежнему доступными для экскурсантов и туристов и после 7 декабря. По его словам, освящение Екатерининского придела не повлияет на работу музея.
О статусе собора
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.
В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В сентябре 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что официального обращения от РПЦ о передаче Исаакия не поступило.
Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде.По данным музея, Исаакиевский собор за девять месяцев этого года посетили 3,3 млн человек. В 2017 году посещаемость составила 3,82 млн человек, в 2016 году - 3,85 млн человек.