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Как выбрать елку к Новому году

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эксперты Роскачества рассказали, почему живое дерево лучше искусственного, и дали рекомендации по подготовке к Новому году.

Живая или искусственная

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Экологи советуют выбирать для украшения живую елку. "Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Если натуральная ель имеет законное, а не браконьерское происхождение, то она лучше, чем искусственная, с точки зрения сохранения природы", — отмечает экотренер, участник экологического движения "РазДельный сбор" Марина Шалгинских.

Урон природе наносит только незаконная вырубка. Те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. Они действуют, например, в Пензенской, Пермской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской областях и Мордовии. Там деревья выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где крупной растительности быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки также могут носить санитарный характер.

Где покупать

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Новогодние елки стоит приобретать в лесничествах, магазинах, на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца есть в наличии:

  • разрешительный талон на торговлю;
  • кассовый аппарат;
  • подробный прайс-лист;
  • линейка для замера дерева;
  • упаковочный материал;
  • книга отзывов и предложений.

Ель или сосна

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Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. У ели есть минус — она быстрее и легче осыпается. Сосны сто́ят дешевле, потому что растут быстрее, их длинные иголки дольше остаются на ветках, но минус сосны — большое количество смолы.

Также в продаже можно найти нормандские ели — пушистые, с плоскими иголками, а также датские пихты — пышные, с короткой хвоей. Они стоят дольше — от двух недель до месяца, но сто́ят на порядок дороже отечественных.

Как выбрать

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При покупке натуральной елки:

  • попробуйте рукой ветки, они должны быть эластичными и легко гнуться;
  • осмотрите ствол, он тоже должен быть покрыт иголками;
  • разломите пару хвоинок в руке — должен появиться характерный приятный аромат;
  • обратите внимание на срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма — дерево простоит недолго;
  • постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.

При выборе искусственной елки:

  • проведите рукой против роста иголок, подергайте их, слегка погните ветки — качественной продукции такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются в руке — качество товара оставляет желать лучшего;
  • искусственная елка не должна пахнуть.

Как обезопасить себя

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Если вы приносите домой дерево из леса, есть риск принести вместе с ним насекомых. "На срубленных хвойных культурах зимой находится достаточно много разных видов насекомых, пауков, клещей, — говорит доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Зоя Николаева. — Многие из них являются вредителями культуры, другие используют дерево для перезимовки. Все насекомые находятся в состоянии покоя, но в теплом помещении пробуждаются и активизируются".

По словам Николаевой, эти насекомые не опасны для человека и животных, они питаются растениями. Опасность представляют иксодовые клещи. "Они обычно не живут на деревьях, а предпочитают травяной покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или сосной маловероятно. Для очистки ели от насекомых желательно перед установкой подержать ее в ванной несколько часов (три-четыре), зачистить от коры нижнюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько раз над ванной и смыть упавших насекомых", — говорит эксперт.

Как правильно хранить

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Свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна — около 12. Чтобы дерево простояло дольше, лучше разместить его вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.

Как правильно утилизировать

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"Натуральные елки можно и нужно сдавать в специальные пункты приема для дальнейшей переработки, чтобы они могли принести пользу. На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения", — указывает Шалгинских.

Самый распространенный в мире способ утилизации новогодних елок — дробление в щепу, которое применяется в питомниках. Некоторые европейские города используют опилки и хвою для отопления на протяжении нескольких месяцев после Нового года. Есть примеры использования стволов мебельными фабриками, а хвои — в качестве корма животным, отмечает эксперт.

 

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