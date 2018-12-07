Как выбрать елку к Новому году

Эксперты Роскачества рассказали, почему живое дерево лучше искусственного, и дали рекомендации по подготовке к Новому году.
Живая или искусственная
Экологи советуют выбирать для украшения живую елку. "Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Если натуральная ель имеет законное, а не браконьерское происхождение, то она лучше, чем искусственная, с точки зрения сохранения природы", — отмечает экотренер, участник экологического движения "РазДельный сбор" Марина Шалгинских.
Урон природе наносит только незаконная вырубка. Те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. Они действуют, например, в Пензенской, Пермской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской областях и Мордовии. Там деревья выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где крупной растительности быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки также могут носить санитарный характер.
Где покупать
Новогодние елки стоит приобретать в лесничествах, магазинах, на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца есть в наличии:
- разрешительный талон на торговлю;
- кассовый аппарат;
- подробный прайс-лист;
- линейка для замера дерева;
- упаковочный материал;
- книга отзывов и предложений.
Ель или сосна
Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. У ели есть минус — она быстрее и легче осыпается. Сосны сто́ят дешевле, потому что растут быстрее, их длинные иголки дольше остаются на ветках, но минус сосны — большое количество смолы.
Также в продаже можно найти нормандские ели — пушистые, с плоскими иголками, а также датские пихты — пышные, с короткой хвоей. Они стоят дольше — от двух недель до месяца, но сто́ят на порядок дороже отечественных.
Как выбрать
При покупке натуральной елки:
- попробуйте рукой ветки, они должны быть эластичными и легко гнуться;
- осмотрите ствол, он тоже должен быть покрыт иголками;
- разломите пару хвоинок в руке — должен появиться характерный приятный аромат;
- обратите внимание на срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма — дерево простоит недолго;
- постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.
При выборе искусственной елки:
- проведите рукой против роста иголок, подергайте их, слегка погните ветки — качественной продукции такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются в руке — качество товара оставляет желать лучшего;
- искусственная елка не должна пахнуть.
Как обезопасить себя
Если вы приносите домой дерево из леса, есть риск принести вместе с ним насекомых. "На срубленных хвойных культурах зимой находится достаточно много разных видов насекомых, пауков, клещей, — говорит доктор биологических наук, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Зоя Николаева. — Многие из них являются вредителями культуры, другие используют дерево для перезимовки. Все насекомые находятся в состоянии покоя, но в теплом помещении пробуждаются и активизируются".
По словам Николаевой, эти насекомые не опасны для человека и животных, они питаются растениями. Опасность представляют иксодовые клещи. "Они обычно не живут на деревьях, а предпочитают травяной покров. Поэтому занести иксодовых клещей с елью или сосной маловероятно. Для очистки ели от насекомых желательно перед установкой подержать ее в ванной несколько часов (три-четыре), зачистить от коры нижнюю часть ствола, затем встряхнуть дерево несколько раз над ванной и смыть упавших насекомых", — говорит эксперт.
Как правильно хранить
Свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна — около 12. Чтобы дерево простояло дольше, лучше разместить его вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.
Как правильно утилизировать
"Натуральные елки можно и нужно сдавать в специальные пункты приема для дальнейшей переработки, чтобы они могли принести пользу. На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения", — указывает Шалгинских.
Самый распространенный в мире способ утилизации новогодних елок — дробление в щепу, которое применяется в питомниках. Некоторые европейские города используют опилки и хвою для отопления на протяжении нескольких месяцев после Нового года. Есть примеры использования стволов мебельными фабриками, а хвои — в качестве корма животным, отмечает эксперт.