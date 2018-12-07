Как выбрать елку к Новому году

"Натуральные елки можно и нужно сдавать в специальные пункты приема для дальнейшей переработки, чтобы они могли принести пользу. На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения", — указывает Шалгинских.

Самый распространенный в мире способ утилизации новогодних елок — дробление в щепу, которое применяется в питомниках. Некоторые европейские города используют опилки и хвою для отопления на протяжении нескольких месяцев после Нового года. Есть примеры использования стволов мебельными фабриками, а хвои — в качестве корма животным, отмечает эксперт.