Кремль получил 1650 заявок от желающих принять участие в большой пресс-конференции Путина

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Управление пресс-службы и информации президента получило 1650 запросов на аккредитацию от журналистов, которые хотели бы работать на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня последний день приема заявок на участие в пресс-конференции", - сказал он, напомнив, что после 17:00 мск запросы на аккредитацию приниматься не будут.

"Интерес к пресс-конференции повышенный, мы уже имеем 1650 заявок, это больше, чем в прошлые годы", - отметил Песков. "В конце следующей недели мы имеем в виду опубликовать список аккредитованных журналистов", - добавил пресс-секретарь.

Аккредитация журналистов проводится на официальном сайте Кремля www.kremlin.ru (президент.рф). Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Пресс-служба Кремля предупреждает, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

Как проходили большие пресс-конференции Путина

На большую пресс-конференцию 2017 года аккредитацию прошли 1640 журналистов. На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы втрое меньше - около 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390, в 2016 - 1350.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения больших пресс-конференций.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжается более трех часов.

В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.