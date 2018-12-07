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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2018
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Кремль получил 1650 заявок от желающих принять участие в большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что 7 декабря - последний день приема заявок
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Управление пресс-службы и информации президента получило 1650 запросов на аккредитацию от журналистов, которые хотели бы работать на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня последний день приема заявок на участие в пресс-конференции", - сказал он, напомнив, что после 17:00 мск запросы на аккредитацию приниматься не будут.

"Интерес к пресс-конференции повышенный, мы уже имеем 1650 заявок, это больше, чем в прошлые годы", - отметил Песков. "В конце следующей недели мы имеем в виду опубликовать список аккредитованных журналистов", - добавил пресс-секретарь.

Аккредитация журналистов проводится на официальном сайте Кремля www.kremlin.ru (президент.рф). Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Пресс-служба Кремля предупреждает, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

Как проходили большие пресс-конференции Путина

На большую пресс-конференцию 2017 года аккредитацию прошли 1640 журналистов. На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы втрое меньше - около 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1390, в 2016 - 1350.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения больших пресс-конференций.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжается более трех часов.

В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения, однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2018
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