Скворцова: новые российские онковакцины и лекарства могут появиться к концу 2019 году

ОБНИНСК /Калужская область/, 7 декабря. /ТАСС/. Новые отечественные вакцины для профилактики онкологических заболеваний, а также инновационные лекарственные препараты для персонализированной терапии онкопациентов, как ожидается, появятся в РФ уже в конце 2019 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению.
"Уже к концу следующего года мы предполагаем несколько оригинальных, современных тест-систем, основанных на механизмах жидкостной биопсии при основных группах онкологических заболеваний. Мы будем иметь несколько вариантов онковакцин, отечественных и оригинальных", - сказала она.
Скворцова также отметила, что в некоторых федеральных центрах будут внедрены CAR-технологии лечения онколзаболеваний.
"Мы очень надеемся, что расстояние между фундаментальными наработками и внедрением в практику будет сокращаться", - сказала министр.
На обеспечение лекарственной терапии пациентам с онкологией в 2019 году планируется направить дополнительно 70 млрд рублей, таким образом всего на лекарства для химиотерапии в 2019 году будет выделено 150 млрд рублей. "Программа - самая дорогостоящая часть национального проекта "Здравоохранения", - отметила министр.
Лекарственное обеспечение будет осуществляться в соответствии с клиническими рекомендациями, разработанными экспертами онкологами. В рамках этих клинических рекомендаций уже доработаны 940 протоколов лечения.