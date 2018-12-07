Екатерининский придел Исаакиевского собора освящен заново впервые после революции

"В день памяти великомученицы Екатерины 7 декабря митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил малым чином Екатерининский придел Исаакиевского собора и совершил в нем Божественную литургию", - сказали в митрополии.

Ранее в митрополии отмечали, что алтарь Екатерининского придела освящают "впервые после всех революций и закрытия собора как храма", после освящения там будут периодически проводиться богослужения. Таким образом, для богослужений теперь доступны все три придела Исаакия, до этого постоянные службы совершались по будням в приделе Александра Невского в северной части собора, а по большим церковным праздникам и в воскресные дни - в центральном приделе.

Как ранее рассказал ТАСС директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, освящение Екатерининского придела не повлияет на работу музея, и все его приделы по-прежнему будут доступны для экскурсантов и туристов.

О статусе собора

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". В сентябре 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что официального обращения от РПЦ о передаче Исаакия не поступило.

Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде. По данным музея, Исаакиевский собор за девять месяцев этого года посетили 3,3 млн человек. В 2017 году посещаемость составила 3,82 млн человек, в 2016 году - 3,85 млн человек.