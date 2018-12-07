Создатель этномузея поморов получил главную общественную премию Мурманской области

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Создатель уникального поморского этнографического комплекса "Тоня Тетрина", краевед и поисковик Александр Комаров стал лауреатом главной награды общественного признания в Мурманской области - премии имени Виталия Семеновича Маслова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманского морского пароходства, учредившего премию, обладатель награды ежегодно выбирается из десятков жителей области, внесших наибольший вклад в развитие культуры, общественную жизнь и гражданские проекты региона.

"Александр Комаров был признан лауреатом большинством голосов общественного совета по присуждению премии, в который входят видные общественники Мурманской области", - сказали в пароходстве.

Александр Комаров внес большой вклад в сохранение истории и культуры края. Одним из главных его достижений стало создание в 1999 году уникального для региона историко-этнографического комплекса "Тоня Тетрина". Это воссозданная древняя поморская тоня (рыбацкое поселение) на берегу Белого моря, известная с 15 века. Она стала единственным подобным в регионе музеем под открытым небом, собравшим более 800 экспонатов, в который приезжают туристы со всей страны.

В послужном списке лауреата и еще несколько важных проектов. Он организовал и возглавил краеведческий музей в поселке Ревда, построил часовню Николая Угодника в поморском поселке Умба, стал инициатором установки памятного знака жертвам погибшего во время войны парохода "Поморье", а также реставрации и установки на постамент союзнического самолета "Харрикейн" в Ревде. Кроме того, Комаров стал одним из реставраторов самолета Ил-2 в Киркенесе.

О премии Маслова

Премия имени В.С. Маслова - единственная подобная региональная награда общественного признания, учрежденная Мурманским морским пароходством в 2005 году. Она названа в честь полярника, начальника радиостанции атомного ледокола "Ленин", писателя, одного из создателей местного отделения Союза писателей России и главного инициатора возрождения в России Дня славянской письменности и культуры, первое со времен революции 1917 года празднование которого прошло в Мурманске в 1986 году.

В 1997 году Виталий Маслов организовал Международный славянский ход Мурманск - Черногория, призванный объединить культурные, духовные и патриотические силы славянских народов. С этого времени подобные ходы стали проводиться регулярно по территории России, а в 2018 году мурманские писатели провели второй международный славянский ход, приуроченный к 140-летию освобождения Болгарии при поддержке русской армии.

Ранее лауреатами премии становились реставратор уникальной деревянной церкви 16 века в селе Варзуга Петр Заборщиков, президент Фонда поддержки атомного ледокола "Ленин" Анатолий Александрович, один из крупнейших поисковиков и краеведов Мурманской области Михаил Орешета, главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета, журналисты, писатели, скульпторы.