Власти проведут проверку по конфликту педагогов лицея в Вологде с учениками из-за мемов

ТАСС, 7 декабря. Департамент образования Вологодской области проведет проверку по конфликтной ситуации между педагогами Вологодского многопрофильного лицея и учениками, которая возникла из-за размещения последними мемов в одной из групп в соцсети.

По информации директора лицея Андрея Платонова, два ученика седьмого класса создали в соцсети группу, где размещали мемы на педагогов оскорбительного характера. Беседы с учениками и их родителями не привели к удалению группы. В связи с чем администрация лицея подала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

"По данной ситуации департаментом образования будет проведена проверка", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Как рассказал ТАСС Платонов, в прошлом году эти же ученики создали аналогичную группу, где были размещены в том числе оскорбительные высказывания в отношении педагогов лицея. После того, как была проведена беседа с учениками и их родителями в присутствии прокурора, они извинились.

"Затем вновь была создана группа, где были размещены мемы на педагогов, были скрытно сделаны фотографии во время уроков, обеда в столовой и т. д. Ко мне обратились педагоги, распечатали это все, принесли, попросили защиты", - отметил Платонов. По его словам, родители были предупреждены о намерениях подать заявление. "Понедельник выждали - извинений не последовало ни от кого, во вторник было подано заявление в полицию", - объяснил Платонов.