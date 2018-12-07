Стали известны даты проведения юбилейного VK Fest

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили о старте продаж билетов на пятый, юбилейный VK Fest. Фестиваль пройдет 20 и 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Как отмечается, первая - ограниченная - партия билетов будет продаваться по самой низкой цене. Стоимость билета составит от 1700 рублей. При этом постоянные посетители VK Fest получат скидку до 15% на некоторые категории билетов.

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля. Как ожидается, VK Fest станет самым масштабным в своей истории.

VK Fest - самый большой open-air Санкт-Петербурга и один из крупнейших фестивалей в стране. В 2018 году его посетили более 90 тыс. человек, для которых работало 350 интерактивных площадок. Около 1,7 млн человек посмотрели прямую трансляцию в сообществе фестиваля во "ВКонтакте".