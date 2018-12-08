В "Единой России" обещали взять на контроль выполнение программы по борьбе с онкологией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Партийный проект "Единой России" "Здоровое будущее" будет контролировать ход выполнения программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил в субботу руководитель одного из направлений проекта, член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в рамках дискуссионной площадки "Качество жизни" съезда "Единой России".

По его словам, в настоящее время уже проводится анализ состояния онкологической службы. "Ожидается поступление информации с мест о состоянии материально-технической базы, потребностях в оборудовании и препаратах онкологических служб. Через наш партийный проект мы совместно с Минздравом и федеральной онкослужбой будем контролировать реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Герасименко.

Он отметил, что одним из важнейших направлений работы должно стать раннее выявление заболеваний. "Стоит задача увеличить раннее выявление до 63%, что является очень серьезной целью. Это даст большой толчок к уменьшению смертности среди онкологических больных", - заявил депутат, добавив, что в настоящее время на первой-второй стадиях выявляется не более 20% случаев онкологических заболеваний.

"Стоит большая задача - снизить смертность от онкологических заболеваний до 185 случаев на 100 тыс. человек при нынешних 205 случаев на 100 тыс. граждан", - подчеркнул парламентарий, напомнив, что президент РФ Владимир Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году - до 80 лет.

По мнению Герасименко, добиться этого можно, только повысив уровень онкологической помощи, укрепив материально-техническую базу и приведя к единым стандартам лечение во всех регионах. "Система будет меняться, уже создается система регистрации больных, так называемый канцер-регистр. Он основывается на международных принципах, классификация в нем также будет международной", - проинформировал депутат.

Одновременно, подчеркнул единоросс, должна повышаться доступность лекарственных средств, в том числе обезболивающих. "Это известная проблема для больных в регионах, особенно когда речь идет о третьей-четвертой стадиях заболевания", - напомнил он.