СМИ: в Испании ищут владельца предполагаемой скрипки Страдивари стоимостью €3 млн

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании изъяла в ходе спецоперации в 2007 году скрипку, которая, вероятно, могла быть изготовлена в XVIII веке Антонио Страдивари и стоимость которой может достигать €3 млн. Об этом сообщила в субботу газета Pais.

По ее информации, 11 лет назад полиция узнала о намерении выходцев из Румынии сбыть в Андалусии данный музыкальный инструмент. При этом не было сведений о краже скрипки Страдивари или о намерении законных собственников продать ее. В результате проведенной операции с участием сотрудника правоохранительных органов под прикрытием музыкальный инструмент удалось изъять.

Скрипку позже осмотрели два эксперта, которые решили, что речь идет о подделке XVIII или XIX века. В свою очередь другие специалисты оценили стоимость объекта в €3 млн. В настоящий момент скрипка фигурирует как подлинная на сайте, где гражданская гвардия публикует сведения об изъятых произведениях искусства.

Единственным, кто с точностью смог бы установить подлинность инструмента, является государственное учреждение Национального достояния, которое должно направить скрипку техникам в Германию. Для этого необходимо постановление судьи, ведущего данное дело.

Пока предполагаемый музыкальный инструмент Страдивари хранится в отделении гражданской гвардии в Кордобе. Суд спустя 11 лет должен решить, что с ним делать: отправить в ФРГ, уничтожить его в случае, если речь идет о подделке, или вернуть тем, кто пытался продать. Владение старинной скрипкой, на которую никто не претендует, не является преступлением.