DM: Солсбери получит свыше $630 тыс. на смену образа после инцидента со Скрипалями

ТАСС, 8 декабря. Власти Великобритании выделят Солсбери средства на изменение образа города в связи со снижением туристического потока после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, город получит £500 тыс. (около $637 тыс.) на соответствующую рекламную кампанию. В настоящее в Солсбери также проводится капитальная реконструкция, которая обойдется властям в £3,7 млн фунтов ($4,7 млн).

Как отмечает издание, число туристов в городе снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.