Путин пообщался с девочкой Вероникой, которой помог побывать на "Мосфильме"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой Вероникой, которой обещал исполнить мечту - увидеть мир кино изнутри.

О мечте Вероники президент узнал, когда осматривал стенды благотворительных проектов на форуме добровольцев. В рамках проекта "Мечтай со мной" любой желающий может исполнить мечту тяжело больных детей. Записки о сокровенных желаниях содержались в конвертах, прикрепленных к стендам, которые осматривал президент 5 декабря. Тогда Путин собрал все оставшиеся к моменту его визита конверты и пообещал исполнить мечты детей.

Девочке Веронике, которая пожелала увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм". В субботу мечта Вероники исполнилась.

Президент позвонил Веронике, которая находится в Москве, и поинтересовался, нравится ли ей столица. Вероника рассказала президенту, где сейчас находится, и поблагодарила Путина. "Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом", - сказал глава государства.

Президент поинтересовался здоровьем девочки. "Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья", - сказал он.