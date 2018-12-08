Тверская область будет привлекать молодежь в органы власти

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тверская область будет привлекать молодежь для работы в муниципальных и региональных органах власти. Об этом по итогам XVIII съезда партии "Единая Россия" журналистам сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила партии реализовать проект "Кадры будущего для регионов", который поможет молодежи раскрыть свои таланты с помощью наставников, подготовить и запустить собственные проекты.

"Молодые активные люди хотят развиваться вместе со своей территорией. Особое место в этой работе занимают патриотические организации, общественные организации социальной направленности, которые мы всячески поддерживаем и будем продолжать поддерживать. Молодежь - наш самый главный потенциал, мы должны помогать развитию и профессиональному образованию молодых жителей региона, привлекать их в органы власти", - сказал Руденя.

В ходе съезда партии был отмечен опыт Тверской области по реализации на муниципальном уровне партийного проекта "ПолитСтартап" по привлечению квалифицированных молодых кадров в органы власти.