Депутаты Думы в декабре проведут встречи в Турции по поводу россиянки, удерживаемой отцом

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы на следующей неделе планирует провести ряд встреч в Турции, чтобы помочь жительнице Северной Осетии в возвращении 10-летней дочери, которую отец удерживает в стране в течение 7 лет. Об этом в субботу сообщил ТАСС член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю парламента Турции Бинали Йылдырыму с просьбой разобраться в деле десятилетней россиянки, которую отец - гражданин Турции незаконно удерживает в стране. Дочь у россиянки Зарины Албегоновой бывший муж забрал в 2011 году. В 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил бывшего мужа Албегоновой к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

"Планируем вылететь 11 декабря в Турцию для проведения 12-13 декабря ряда встреч по делу россиянки - уроженки Северной Осетии Зарины Албегоновой, у которой в течение семи лет дочь удерживается отцом. Это абсурд, что маленькая гражданка России столько лет находится в заточении", - сказал Тайсаев.

По его словам, встречи планируются в ряде турецких министерств и с представителями администрации президента. Возглавит российскую делегацию замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Умахан Умаханов. Комиссия будет состоять из трех депутатов Госдумы и юристов.

По словам Тайсаева, 10-летняя девочка в настоящее время не ходит в школу, не имеет возможности получать медицинскую помощь, так как она находится в Турции без документов.

История маленькой россиянки

В беседе с корреспондентом ТАСС мать девочки Зарина Албегонова выразила надежду на благополучный исход решения вопроса по итогам визита депутатской комиссии в Турцию. При этом Албегонова отметила, что, несмотря на сложные отношения с бывшим мужем, она готова разрешать ему встречаться с девочкой после того, как ее вернут в Россию.

Ранее сообщалось, что Албегонова познакомилась с бывшим мужем во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на турецкой территории. В 2008 году у пары родилась Айлин, а в 2010 году - девочка Селин, сейчас живущая с матерью.

Айлин бывший муж Албегоновой забрал в 2011 году. В 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил мужчину к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

По словам матери, в 2016 году по распоряжению губернаторства города Стамбул сотрудники министерства, получив временную опеку, забрали Айлин у бывшего супруга, так как он без законных прав удерживал девочку более 5 лет. В течение двух дней дочь россиянки находилась под опекой государства в интернате, но, несмотря на запрет о приближении к ней, бывший муж Албегоновой и его семья были допущены в интернат. В августе 2016 года судья в Турции, ранее вынесшая решение забрать дочь у отца и отдать под опеку государства, вынесла постановление оставить девочку с отцом, который забрал ее из зала суда.

По словам Албегоновой, у дочери нет турецкого гражданства, а у отца нет на нее прав, в связи с чем ребенок не может пойти в местную школу. Также она рассказывала, что бывший супруг начал рассылать в ведомства России обращения с просьбой помочь вернуть младшую дочь, которая сейчас находится с матерью в России. На девочку при этом у отца также нет прав, и она имеет российское гражданство.