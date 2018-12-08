Пассажиров задержанного авиарейса Хайкоу - Казань разместили в отеле

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники туристического оператора "Жемчужная река" обещали урегулировать отношения с авиакомпанией "ИрАэро" в течение суток, туристов с задержанного авиарейса Хайкоу - Казань разместили в гостинице, им оказывается необходимая помощь. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета Татарстана по туризму.

Ранее заместитель гендиректора "ИрАэро" Сергей Крупнов заявил о приостановке программы полетов в города Санья и Хайкоу (остров Хайнань), а также перевозки туристов "Жемчужной реки" в ряд российских мегаполисов, среди них - Казань. В авиакомпании утверждают, что туроператор накопил долг за фактически выполненные авиарейсы, не оплатил предстоящие поездки и не покрыл депозит.

"Госкомитет республики по туризму связался с представителями туроператора "Жемчужная река" из-за возникшей ситуации с отменами полетных программ и задержкой рейса из Хайкоу в Казань. <...> По информации туроператора, пассажирам оказывается вся необходимая помощь, их разместили в гостинице. Сейчас туроператор договаривается о предоставлении туристам горячего питания", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Госкомитета Татарстана по туризму, в "Жемчужной реке" обещают урегулировать отношения с "ИрАэро" в течение суток.

Ранее сообщалось, что новые рейсы в города Хайкоу и Санья популярного у туристов китайского острова Хайнань были запущены авиакомпанией в 2018 году. Партнером "ИрАэро" выступает туроператор "Жемчужная река".