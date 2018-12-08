Курские власти до 2019 года ожидают решения о переносе границ охранной зоны заповедника

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области ожидают получить решение от федеральных министерств о переносе границ охранной зоны заповедника имени В. В. Алехина до конца 2018 года, чтобы разрешить конфликтную ситуацию с 2 тыс. собственников, которые еще до постановки буферной зоны на кадастровый учет построили вблизи заповедника частные дома. Об этом ТАСС сообщил врио главы региона Роман Старовойт в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Трехкилометровая охранная зона биосферного заповедника имени В. В. Алехина в Курской области появилась в январе 2018 года. Тогда же управление Росреестра по региону стало отказывать местным жителям в регистрации права собственности на частные дома, построенные ранее в границах буферной зоны. Заложниками ситуации оказались владельцы свыше тысячи земельных участков, купленных под индивидуальное жилищное строительство. В конце августа уже бывший на данный момент губернатор области Александр Михайлов поручил заместителям разрешить сложившийся конфликт интересов.

"Сейчас решение этого вопроса находится на федеральном уровне, в Минприроды, в первую очередь. Мы необходимые запросы направили и сейчас ждем решения наших коллег из федеральных органов исполнительной власти. Мы ждем позиции корректировки границы и решения, имеет ли обратную силу установленная граница. Надеюсь, что до нового года мы получим от них какие-то результаты", - сказал Старовойт.

По словам врио губернатора, в подобной ситуации около 2 тыс. жителей деревни Кукуевка действительно рискуют лишиться своего имущества и построенных домов. "Это, конечно, неправильная ситуация и ее надо в разумные сроки решить", - добавил врио главы Курской области.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.