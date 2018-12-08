В Ингушетии на средства президентского гранта реализуют соцпроект для детей

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Социальный проект адаптации детей из малообеспеченных и многодетных семей реализует в Ингушетии региональный благотворительный фонд "Клуб добрых людей" (КДЛ) на средства президентского гранта. Почти 100 маленьких подопечных фонда в течение года будут заниматься со специалистами, сообщила ТАСС директор фонда Ната Матиева.

"Наш проект, получивший грантовую поддержку от президента, называется "Зеленая лампа" и направлен он на социальную адаптацию детей из малообеспеченных семей, это наши подопечные в возрасте от 7 до 16 лет. Две основные задачи, которые мы перед собой ставим - это развитие коммуникативных навыков и выявление творческих способностей и их реализация. Проект уже стартовал, мы набираем 90 ребят, правда пока мы работаем только с 26 детьми", - рассказала Матиева.

По ее словам, родители пока не понимают важность таких проектов, но после первых результатов и успехов у детей, который участвуют в проекте, директор фонда надеется, что желающих станет больше.

"Мы проводим регулярно с ними мастер-классы, выездные экскурсии, творческие конкурсы, ездим на каток, у нас есть шахматный, литературный кружки. Но обязательное условие - ходить либо на индивидуальные занятия с психологом, либо на групповые, а при наличии отклонений в речи, с детьми работает и логопед. Мы выиграли на реализацию более 3 млн рублей и средства гранта будут потрачены на закупку материала, работу специалистов с детьми, на организацию различных творческих конкурсов", - добавила директор фонда.

По словам Матиевой, грантовая поддержка будет осуществляться в три этапа на протяжении года. По истечении этого срока фонд планирует найти источники финансирования, которые позволят сделать проект ежегодным.