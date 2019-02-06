Дума намерена ввести за оставление места ДТП такое же наказание, как за езду в пьяном виде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный проект закона об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП виновников аварии, фактически приравнивающий его к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Также на обсуждение депутатов выносится инициатива о введении института народных инспекторов на дорогах.

Усиление наказания для сбежавших с места аварии

Проектом вносятся поправки в статью 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса РФ. "Предлагается внести изменения в части вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК РФ, усиливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или правила эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения противоправного деяния", - говорится в пояснительной записке. Это те же уголовные нормы, которыми регулируется наказание за совершение автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, в случае смерти человека - от двух до семи лет, а если погибли два человека и более - от четырех до девяти лет. В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП). "Закрепление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транспортным средством как источником повышенной опасности и нарушившего правила дорожного движения или его эксплуатации, оставаться на месте ДТП, направлено на защиту интересов всех участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств", - говорится в пояснительной записке.

Народные инспекторы

Госдума также обсудит в первом чтении другую правительственную инициативу, направленную на повышение контроля в области дорожного движения. Речь идет о так называемы народных инспекторах, которые смогут фиксировать нарушение ПДД.

"Предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола в случае их фиксации гражданами с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения", - говорится в сопроводительных документах. В список таких нарушений, согласно законопроекту, попадают проезд на красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

При этом оговаривается, что народные инспекторы должны быть зарегистрированы в специальной федеральной государственной информационной системе, а порядок создания и функционирования необходимого программного обеспечения будет определяться правительством РФ.

Подобная практика широко применяется за рубежом, сообщают разработчики. "В России участие граждан в выявлении и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения апробировано в двух субъектах РФ - в городе Москве и Республике Татарстан. Граждане РФ достаточно активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото- и видеоматериалы по фактам рассматриваемых правонарушений", - говорится в сопроводительных материалах.