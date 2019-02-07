Кузнецова призвала усилить общественный контроль за питанием в школах и детсадах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выступает за усиление общественного и родительского контроля за качеством питания детей в школах и детских садах, региональным детским омбудсменам в этом вопросе могут помогать активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Необходимо расширить практику общественного, родительского контроля в школах и дошкольных учреждениях за качеством детского питания. В ближайшее время мы планируем обратиться в регионы с просьбой поддержать данную инициативу", - заявила в четверг Кузнецова, которую цитирует пресс-служба уполномоченного.

Детский омбудсмен добавила, что в этом вопросе также могут помочь Совет отцов и "Молодежка ОНФ".

Комментируя информацию о некачественном питании детей в образовательных учреждениях Москвы, Ульяновской и Кемеровской областей, Кузнецова подчеркнула, что все нарушения должны быть устранены.

"К сожалению, тревожные сигналы, связанные с питанием детей, нам поступают из разных регионов, мы сразу же реагируем, обращаемся в уполномоченные ведомства с целью проведения проверок. На днях сделаны запросы по Кемерову, Москве, Ульяновску <...> Получив результаты проверок у правоохранительных, следственных органов и надзорных ведомств, будем делать соответствующие выводы", - добавила она.

Черви в вафлях

Кузнецова сообщила, что детский омбудсмен Ульяновской области подтвердила информацию о том, что в гимназии Ульяновска в вафлях обнаружены черви. По этому поводу направлены обращение в региональную прокуратуру и Роспотребнадзор. "Заведующий производством сразу же был уволен, директору учебного учреждения объявлен выговор, к дисциплинарной ответственности привлечена вся бригада, которая работала в тот день. Сегодня вечером в гимназии состоится родительское собрание, на котором обсудят вопросы качества и организации школьного питания", - проинформировала Кузнецова.

Она напомнила и о ситуации со школьным питанием в Кемеровской области, где сообщалось о том, что дети падают в голодные обмороки. "Вчера в Кемерове руководство области публично выясняло, были обмороки у детей или нет. Меня удивило, что ни одного предложения от региона, ни указания по мерам улучшения ситуации с питанием детей не прозвучало вообще! То есть только когда дети в обмороки упадут на наших глазах, будем что-то менять?!" - сказала Кузнецова.

6 февраля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе встречи с региональным детским омбудсменом Дмитрием Кислицыным сообщил, что власти проведут проверки во всех школах региона после информации о случаях голодных обмороков детей в ряде образовательных учреждений.