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Бастрыкин: с 2006 года суды стали в четыре раза реже возвращать уголовные дела следствию

Глава СК отметил, что создание Следственного комитета придало следствию новые качественные возможности в борьбе с преступностью

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суды стали вчетверо реже возвращать уголовные дела следователям после образования Следственного комитета РФ. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на международной научно-практической конференции по теме "Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству" в Московской академии СК.

Глава СК отметил, что обретение самостоятельности (создание в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре РФ, а в 2011 году - самостоятельного Следственного комитета России) придало следствию новые качественные возможности в борьбе с преступностью, которые успешно реализовываются.

"После проведения реформы показатели следователей Следственного комитета России по сравнению с 2006 годом сократились в четыре раза в части возвращения судами на доработку уголовных дел: с 5047 дел до 1254", - привели его слова в пресс-службе СК.

Кроме того, глава СК привел положительную динамику раскрытия преступлений прошлых лет. С 2007 года следователи и криминалисты СК раскрыли свыше 70 тыс. таких преступлений, уголовные дела по которым ранее были приостановлены.

Бастрыкин рассказал участникам конференции и о новых структурных подразделениях центрального аппарата СК, среди которых специализированные отделы по расследованию преступлений в области медицины и по раскрытию преступлений прошлых лет.

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