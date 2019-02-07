В Курске открыли первый муниципальный ФОК стоимостью более 100 млн рублей

КУРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первый муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) за 100 млн рублей, построенный по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", рассчитанной до 2020 года, ввели в эксплуатацию в Курске. На базе комплекса в перспективе планируется проведение всероссийских соревнований, сообщил во время открытия в четверг врио главы региона Роман Старовойт.

"Базовым видом для ФОКа является бокс, но здесь будут развиваться и игровые виды спорта, художественная гимнастика, а инфраструктура позволяет проводить соревнования городские, областные, даже всероссийские. Хочу пожелать, чтобы такого рода объекты у нас возводились все чаще и чаще, а это будет сделано благодаря беспрецедентному финансированию со стороны федерального бюджета. По решению президента реализуется отдельная федеральная целевая программа, на средства которой в том числе построен и этот физкультурно-оздоровительный комплекс", - сказал Старовойт.

На площади в 2,1 тыс. кв. м разместились игровой зал с трибунами на 160 зрительских мест, зал для занятий боксом, зоны для отдыха спортсменов и установки тренажеров. На прилегающей к ФОКу территории разместилось открытое мини-футбольное поле и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. Как отметили в пресс-службе администрации города, также прорабатывается вопрос об открытии на базе комплекса отделений по гандболу и легкой атлетике.

"Проектируются уже подобного рода физкультурно-оздоровительные комплексы, значительная инфраструктура создана городом. Поэтому мы сейчас с комитетом по спорту анализируем ситуацию с локацией таких объектов", - добавил Старовойт.