Отправленные британскими туристами с Галапагосов открытки дошли по адресу спустя 30 лет

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Две открытки, которые супруги Чедуик из Олдема (Великобритания) отправили сами себе в 1989 году во время поездки на Галапагосские острова, дошли по адресу почти 30 лет спустя. Об этом сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

Чедуики, за прошедшие годы успевшие переехать в Стоктон-он-Тис, были изумлены тем, что все-таки получили открытки, преодолевшие путь длиной в 10 тыс. км. Это произошло благодаря владельцу их прежнего дома, который обнаружил среди своей почты пару старых открыток и узнал у соседей новый адрес супругов. Согласно подсчетам Би-би-си, галапагосская черепаха, двигаясь со средней для себя скоростью в 250 м/ч без сна и отдыха, могла бы доставить открытки Чедуикам за четыре года вместо прошедших 29,5.

Открытки были отправлены с острова Флореана, известного также под названием Санта-Мария, одной из достопримечательностей которого является "почтовая бочка". С конца XVIII века китобои, которые вели промысел в районе отдаленного архипелага, ныне принадлежащего Эквадору, пользовались такими бочками, чтобы отправлять письма на родину. Экипаж китобойных судов, отправлявшихся домой после рейса сроком два или больше лет, распределял между собой почту, которую в бочке оставляли другие моряки, промышлявшие в окрестностях. Забирать себе и потом доставлять по адресу полагалось письма, предназначавшиеся людям, жившим в той местности, которую "почтальон" собирался посетить на пути домой. В обмен на хлопоты и время, потраченное на то, чтобы разослать письма по адресатам или отнести их им лично, моряк мог рассчитывать, что и его собственное письмо когда-нибудь тем же образом достигнет его собственной семьи из далеких тропиков.

"Почтовая бочка" продолжает работать по тому же принципу и в XXI веке, хотя сегодня это уже аттракцион, рассчитанный на приезжих. Туристы оставляют в бочке свои открытки и письма и забирают с собой те, которые могут доставить по адресу, так что порой письмо отправляется в путь уже через пару дней, а иногда лежит на дне бочки годами. Местные гиды объясняют, что лишенную марок почту из бочки надо доставлять лично, как было принято делать в старые времена. Отправить ее обычной почтой, предварительно наклеив марку, считается жульничеством.

Питер Чедуик подозревает, что его открытки достигли Англии много лет назад. Как считает британец, человек, взявший открытки из бочки, дома отложил их отправку по адресу и затем забыл доставить. Скорее всего, открытки случайно нашли спустя много лет. Почтовый штемпель свидетельствует о том, что их отправили из окрестностей Озерного края в графстве Камбрия - недалеко от прежнего места жительства Чедуиков - однако неизвестный отправитель пока так и не заявил о себе.