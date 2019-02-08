Лавров в преддверии Дня дипломатического работника почтил память погибших коллег

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии Дня дипломатического работника почтил память сотрудников министерства, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость родины на полях Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей. Церемония возложения венков к памятным доскам состоялась в пятницу в вестибюле высотного административного здания МИД.

Как отметил глава российского дипведомства, эта традиция является одной из ключевых для обеспечения преемственности и достоинства на дипломатической службе. "Сегодня мы видим как непросто складывается ситуация в мире, нам приходится работать в сложных условиях, - признал Лавров. - И я хотел бы отметить, что подавляющее большинство наших дипломатов делает это с честью, оставаясь на уровне тех стандартов, которые были заданы прошлыми поколениями".

"Будем и дальше делать все необходимое, чтобы реализовывать внешнеполитический курс РФ, который принял президент [России Владимир] Путин и который, если отбросить попытки дискредитировать Россию ради самой дискредитации, встречает очень позитивное отношение в большинстве стран мир. Мы это чувствуем", - подчеркнул министр.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.