Эксперт: выпускать содержащихся в Приморье косаток и белух можно только в теплое время

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Выпуск содержащихся в специализированном центре адаптации в приморской бухте Средней косаток и белух, о котором заявил ранее Следственный комитет РФ, можно осуществлять только при положительных температурах воздуха, сообщил в разговоре с ТАСС руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Ранее Следственный комитет сообщал, что по результатам последней проверки центра было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В сообщении подчеркивалось, что следователи примут исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания.

"Случай этот очень сложен и беспрецедентен не только для нашей страны, но и для всего мира. Были случаи, когда косаток выпускали в дикую природу, но это только в незамерзающих водах и там были единичные животные. А тут их сразу много и они сейчас находятся в центре при минусовых температурах, так что любое извлечение из воды на морозе грозит им гибелью. Необходимо собрать консилиум ученых, чтобы они сообща выработали единое решение, но в любом случае перевозить морских животных можно будет только когда воздух прогреется хотя бы до плюс 5 градусов", - сказал Лисицын.

Он также отметил, что кроме практического аспекта выпуска животных, есть и юридический. Он состоит в том, что Следственный комитет не может сделать это самостоятельно, для этого нужно решение суда.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с их выловом расследуется уголовное дело о незаконной добыче, в связи с этим 24 ноября 2018 года Ленинский районный суд наложил арест на животных, который предполагал запрет на действия с ними, в частности, на перевозку и продажу. 24 декабря 2018 года Приморский краевой суд снял наложенный районным судом арест.