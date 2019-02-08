Депутаты Петербурга предложили ограничить рекламу перед сеансом в кинотеатрах до 20 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили ограничить время показа рекламных роликов перед фильмами в кинотеатрах до 20 минут. Парламентский комитет по законодательству в пятницу поддержал инициативу внесения поправок в федеральный закон "О рекламе", сообщила пресс-служба Заксобрания.

"Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок выступил за ограничение времени показа рекламы перед трансляцией фильмов в российских кинотеатрах - не более 20 минут. По его мнению, длительная демонстрация рекламных роликов фактически является обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает", - говорится в сообщении. В текущей редакции закона "О рекламе" существует запрет на показ коммерческих роликов во время киносеанса.

Планируется, что инициативу рассмотрят на очередном заседании городского парламента, после этого направят в Госдуму.

Кроме того, парламентарий предложил подумать над тем, чтобы обязать кинотеатры указывать в билетах продолжительность рекламных блоков перед началом сеанса. По его мнению, зритель имеет право на получение информации в полном объеме.