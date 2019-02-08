"Российский учебник" представил в Петербурге учебники по геометрии для физмат школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" представила учителям Санкт-Петербурга новый комплект учебников по геометрии для седьмого, восьмого и девятого классов школ с углубленным изучением физики и математики. Об этом рассказала ТАСС главный методист корпорации Светлана Труфанова.

"Появились новые учебники углубленного уровня по геометрии издательства "Вентана-граф" для седьмого, восьмого и девятого классов для углубленного изучения курса геометрии. Они дают возможность индивидуального подхода к каждому ученику, содержат разные по сложности задания, что позволяет выстраивать индивидуальную траекторию изучения материала для каждого ученика. Учебники создают условия, чтобы дети полюбили математику", - пояснила Труфанова.

При этом она отметила, что, кроме собственно учебников, были представлены методические программы, электронные формы учебника, методические пособия и другие элементы полного методического сопровождения преподавания по новым пособиям.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.