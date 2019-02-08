СПЧ просит главу Приморья принять срочные меры по спасению косаток из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой принять экстренные меры для спасения косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" под Находкой. Об этом сообщается в пятницу на сайте Совета.

Правозащитники просят главу региона "лично вмешаться в сложившуюся ситуацию, связанную с содержанием 11 косаток и 87 белух в "китовой тюрьме" под Находкой, и способствовать принятию экстренных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья животных". "Если они доживут до теплого времени года, их можно будет безопасно выпустить на волю", - отмечается в сообщении.

По информации, поступившей в СПЧ, в связи с наступлением холодов и длительным содержанием животных в стесненных условиях их состояние ухудшается. "Так, проверка в декабре показывала, что угрозы косаткам и белухам в тех условиях нет, однако в январе эксперты отметили ухудшение состояния кожных покровов у косаток, у трех особей отмечено отслоение кожи, характерное для термотравм", - говорится в релизе.

По данным СПЧ, повреждения кожи некоторых косаток напоминают грибковые заболевания, у одного животного есть подозрение на пневмонию. Ухудшение состояния косаток специалисты связывают с недостаточным обогревом вольеров, где они содержатся, недостаточным снабжением жирной калорийной пищей и крайне низким качеством дезинфекции, говорится в сообщении.

Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с незаконно выловленными белухами и косатками в центре адаптации морских млекопитающих в Приморье. Следователи оперативно примут "исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания", заверили в пресс-службе СК РФ.

"Китовая тюрьма"

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. Власти Приморья обещали уточнить у научного сообщества возможность выпуска морских млекопитающих в природную среду. Как сообщал ТАСС, специалисты трех рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока пришли к выводу, что сейчас выпускать содержащихся в центре передержки косаток и белух в природу нельзя.

В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче, в связи с этим 24 ноября 2018 года Ленинский районный суд наложил арест на животных, который предполагал запрет на действия с ними, в частности на перевозку и продажу. 24 декабря 2018 года Приморский краевой суд снял наложенный районным судом арест.