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Роскомнадзор добился удаления копий фильма "Ван Гог. На пороге вечности" с 59 ресурсов

В ведомстве отметили, что еще с 84 интернет-страниц ожидается удаление в установленные законом сроки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от владельцев интернет-ресурсов и операторов связи ограничить доступ к незаконным копиям фильма "Ван Гог. На пороге вечности". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании судебных актов Роскомнадзор принял меры защиты объектов авторского права в отношении 143 интернет-страниц пиратских ресурсов, - отмечено в сообщении. - Владельцы 59 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, с 84 интернет-ресурсов ожидается удаление в установленные законом сроки".

Премьера фильма Джулиана Шнабеля состоялась 7 февраля. Картина рассказывает о жизни художника Винсента Ван Гога. В ней снялись Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Руперт Френд, Мадс Миккельсен и другие.

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