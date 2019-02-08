Роскомнадзор добился удаления копий фильма "Ван Гог. На пороге вечности" с 59 ресурсов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от владельцев интернет-ресурсов и операторов связи ограничить доступ к незаконным копиям фильма "Ван Гог. На пороге вечности". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании судебных актов Роскомнадзор принял меры защиты объектов авторского права в отношении 143 интернет-страниц пиратских ресурсов, - отмечено в сообщении. - Владельцы 59 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, с 84 интернет-ресурсов ожидается удаление в установленные законом сроки".

Премьера фильма Джулиана Шнабеля состоялась 7 февраля. Картина рассказывает о жизни художника Винсента Ван Гога. В ней снялись Уиллем Дефо, Оскар Айзек, Руперт Френд, Мадс Миккельсен и другие.