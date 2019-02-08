Современный перинатальный центр построят в Вологде за счет федеральной программы

ТАСС, 8 февраля. Современный перинатальный центр будет построен в Вологде. Строительство будет профинансировано из федерального бюджета по государственной программе "Развитие здравоохранения" в объеме почти 500 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора области.

"Благодаря решению правительства страны о выделении средств уже в этом году мы начинаем строительство современного перинатального центра в Вологодской области. Это еще один важный шаг к повышению качества медицинской помощи", - процитировала пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.

По данным пресс-службы, средства поступят в регион двумя траншами по 237 млн и 243 млн рублей и будут направлены на строительство пристройки к зданию акушерского корпуса. В эксплуатацию будет дополнительно введено более 5 тыс. кв. м, на которых разместятся отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое отделение с палатами "мать и дитя", дородовые палаты.

"Современный перинатальный центр, оснащенный оборудованием по последнему слову техники, позволит оказывать медицинские услуги высокого качества, увеличить количество выхаживаемых недоношенных детей, эффективнее решать вопросы при различных патологиях беременности", - добавили ТАСС в правительстве области.

Работы на стройплощадке начнутся в 2019 году, сдача объекта предварительно запланирована на 2020 год.