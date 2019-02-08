Пожилых жителей башкирского Сибая отправили на бесплатное лечение в санаторий

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. На бесплатное лечение в санаторий "Танып" отправились 15 жителей башкирского Сибая, проживающих близко к месту выделения в воздух диоксида серы из-за тлеющей руды на недействующем карьере. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в информотделе администрации города.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, выделяемого в результате тления руды на закрытом карьере. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината ведет проливку очага. Организована выдача медицинских масок и таблеток активированного угля. 16 января в городе был введен запрет на прогулку воспитанников детсадов, расположенных близко к карьеру, а в пяти школах отменены уличные занятия физкультурой.

"15 человек поехали на лечение в санаторий "Танып" в Аскинском районе республики на 10 дней. Для них все бесплатно, и лечение, и дорога", - сказали в администрации, уточнив, что поехали люди пенсионного возраста.

Это первая партия взрослых, отправившихся на лечение в здравницы Башкирии. Также жителей Сибая, проживающих возле источника смога, готов принять санаторий "Талкас", добавили в администрации. Сегодня сибайским филилалом Учалинского ГОК начато подтопление карьера на глубине 569 м. Для этого используется вода из шахт, процесс планируется завершить к 20 марта.