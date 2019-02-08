Антонов возложил в Вашингтоне цветы к могиле посла Российской империи Александра Бодиско

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов возложил в пятницу в Вашингтоне цветы к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско (1786-1854). Он отдал дань памяти дипломату в канун Дня дипломатического работника, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы отдаем дань памяти одному из выдающихся наших предшественников в США - послу Александру Андреевичу Бодиско. Данная церемония уже стала традиционной, - сказал Антонов. - У нас в посольстве есть список всех послов нашей страны в США, и Александр Андреевич Бодиско выделяется в нем продолжительностью своей миссии - 17 лет, он даже стал дуайеном дипломатического корпуса. Этот своеобразный рекорд был превзойден только Анатолием Федоровичем Добрыниным (посол СССР в США в 1962-1986 годах - прим. ТАСС)".

"Примечательно, что, когда он скончался в конце января 1854 года, обе палаты Конгресса США в знак уважения к памяти покойного прервали на один день свою работу, что было беспрецедентным актом. На траурной церемонии присутствовал и президент США", - рассказал посол РФ.

Обелиск, к которому были возложены цветы, находится на могиле Бодиско на кладбище Оук-Хилл в историческом районе столицы США Джорджтауне. В этом некрополе, появившемся в середине XIX века, погребен целый ряд видных американских политических деятелей, военачальников, крупных предпринимателей и филантропов.

Бодиско родился в октябре 1786 года. Чрезвычайным посланником и полномочным министром в США его назначили 16 марта 1837 года. В 1840 году Бодиско женился в Вашингтоне на 16-летней американке Хэрриет Уильямс. Дом, который он приобрел в подарок невесте, существует в Джорджтауне до сих пор.

По стечению обстоятельств впоследствии в этом трехэтажном особняке проживал среди прочих Джон Керри, в том числе в бытность госсекретарем США (2013-2017).