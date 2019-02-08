Образцовые поселения Адыгеи получат грантовую поддержку

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Сельские населенные пункты, которые в течение года самостоятельно наведут образцовый порядок на своих территориях, получат грантовую поддержку, сообщил в пятницу глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Аулы, поселения, которые выйдут с инициативами по облагораживанию территорий и наведут своими силами порядок, получат господдержку. Я ценю людей, которые участвуют в этом, вкладывают свои средства, важна активность жителей, их желание и стремление сделать лучше жизнь на своей малой родине. Мы обеспечим грантовую поддержку и будем помогать там, где люди стремятся к серьезным изменениям", - сказал Кумпилов, отвечая на вопрос в ходе прямой линии с жителями республики.

В качестве примера глава Адыгеи назвал аул Блечепсин, жители которого в минувшем году инициативно объединились для решения вопроса благоустройства, строительства социальных объектов, привели в порядок центр и общественные территории к 150-летию основания населенного пункта.

"Когда люди вовлечены в созидательные процессы, чувствуют свою ответственность за происходящее на их улице, в родном ауле или поселке - тогда мы можем рассчитывать на то, что усилия руководства республики по улучшению качества жизни граждан принесут свои плоды. Мы, видя эту ситуацию, тоже поддержали их и выделили из республиканского бюджета средства на ремонт дома культуры в ауле. Это должно быть примером для многих", - сказал Кумпилов.

Он добавил, что руководство региона проанализирует работу руководства сельских поселений по результатам поставленных задач в ходе прямой линии с жителями республики.